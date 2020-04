Ligue 1 : Aulas s’insurge de la réaction de Canal + concernant les droits TV !

En refusant de payer les droits TV à la Ligue et donc aux clubs du championnat français, Canal + a créer la polémique. Jean-Michel Aulas s’est exprimé dans L’Equipe.

Le week-end dernier, Canal + a affirmé qu’ils ne comptaient pas payer les Droits TV aux clubs du championnat français.

Je regrette la position de Canal et de beIN — aULAS

Depuis, plusieurs acteurs du football français se sont exprimé à ce sujet. Ce dimanche, c’est Jean-Michel Aulas qui s’est insurgé dans le journal L’Equipe.

« C’est dommage que Canal + et beIN Sports, les diffuseurs du Championnat, ont stoppé leurs versements. Cela participe encore plus à l’angoisse économique des 40 clubs de L1 et L2. Ce qui a été joué devrait au moins être payé. Je regrette la position de Canal et de beIN. Qu’il y ait une incertitude sur la fin paraît légitime, mais qu’ils ne payent pas au moins ce qui a été joué me perturbe. Est-ce le point de départ d’une négociation? On verra avec le groupe de négociation des droits télé qu’anime Nasser (Al-Khelaïfi) »

Jean-Michel Aulas – Source : L’Equipe