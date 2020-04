OM : Son idole, son premier maillot, le plus fou du vestiaire… Les réponses de Boubacar Kamara !

Dans un entretien accordé à la LFP, Boubacar Kamara a répondu à quelques questions sur sa carrière de footballeur.

Formé à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est devenu un titulaire indiscutable dans le onze d’André Villas-Boas. Défenseur central ou milieu de terrain défensif, le minot est à l’aise sur le terrain et aide grandement ses coéquipiers. Dans un entretien accordé à la LFP, le jeune joueur marseillais s’est confié sur ses modèles à son poste.

« En ce moment, j’aime beaucoup Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk. Il s’agit des deux références à mon poste, des joueurs durs, difficiles à passer, avec un bon jeu long et du caractère. Mon geste préféré? Une passe qui casse les lignes. »

Boubacar Kamara – Source : LFP

c’est Neymar qui est le plus difficile à marquer

Il a également expliqué pourquoi il porte le numéro 4 depuis le début de sa carrière avec l’Olympique de Marseille et qui est l’attaquant le plus difficile à marquer.

« Depuis tout petit, j’ai le 4. Chez les professionnels, j’hésitais entre le 4 et le 23, qui correspond au jour de mon anniversaire, mais l’Olympique de Marseille m’a attribué le 4. Sur le terrain, c’est Neymar qui est le plus difficile à marquer. C’est un joueur de classe mondiale et imprévisible. »

LES AUTRES REPONSES DE BOUBACAR KAMARA

Quel métier ferais-tu si tu n’étais pas footballeur ?

Je n’y ai jamais réfléchi… Qu’est-ce que j’aurais bien pu faire ? A part footballeur, je ne vois vraiment pas.

Quel est le premier maillot que tu aies reçu ?

C’était un maillot de l’OM époque Didier Drogba, avec le sponsor 9 Telecom.

Qui est le plus fou du vestiaire marseillais ?

C’est Adil Rami. Ce que l’on peut voir de lui en dehors correspond parfaitement à comment il se comporte au sein du groupe. Il est fou dans sa tête.