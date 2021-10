Ligue 1 : Avant le derby ASSE-Lyon et le choc LOSC-OM, Rennes fait chuter le PSG !

Grosse surprise ce dimanche pour la 9e journée de Ligue 1 ! Le Stade Rennais a réussi à venir à bout du Paris Saint-Germain et met fin à la série de victoires des hommes de Mauricio Pochettino.

L’Olympique de Marseille joue ce dimanche son 9e match de championnat face au LOSC. Une journée de Ligue 1 avec quelques grosses affiches et notamment le Stade Rennais qui affrontait au Paris Saint-Germain.

Victoire 2-0 de Rennes face au PSG !

Pour les Parisiens, c’est une première défaite de la saison ! En effet, les hommes de Bruno Génésio ont pris les trois points à domicile face à ceux de Pochettino. Malgré Messi, malgré Neymar ou Mbappé, les Bretons ont réussi leur coup et ont fait chuter les leaders actuels de la Ligue 1.

Ce dimanche soir, c’est une nouvelle affiche avec l’ASSE qui reçoit les Lyonnais. L’OM doit à tout pris prendre les trois points afin de rester dans la course au podium et reprendre la place de troisième juste derrière le RC Lens. Rappelons également que l’OM et l’OGC Nice ont un match de retard et que ce dernier devrait se rejouer sur le terrain de Troyes le 27 octobre prochain.