Ligue 1 : Brest enchaine !

La 21ᵉ journée de Ligue 1 se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 février 2025, avec des rencontres phares telles que le duel FC Nantes – Stade Brestois 29 qui s’est soldé par la victoire 0-2 de l’équipe d’Eric Roy !

Le match Nantes – Brest a débuté à 19h00 avec une offensive pressante des Canaris, mais la défense brestoise a tenu bon. Dès la 2e minute, Nantes s’est crée une occasion, suivie d’un corner, tandis que Brest défendait solidement. À la 10e minute, Ludovic Ajorque a ouvert le score de la tête sur un coup franc, donnant l’avantage aux Bretons. Au fil du match, les Nantais peinent à percer la défense, tandis que Brest contrôle le jeu. En fin de temps additionnel, une contre-attaque fulgurante conclut le score sur un but de Lees-Melou, scellant la victoire 0-2 finalement.. Plus tard dans la soirée, à 21h05, le Paris Saint-Germain accueillera l’AS Monaco au Parc des Princes, également sur DAZN.

Le samedi 8 février, les rencontres se poursuivront avec, à 17h00, l’OGC Nice affrontant le RC Lens, retransmis sur beIN SPORTS 1. À 19h00, le LOSC Lille recevra le Havre AC sur DAZN. La journée se clôturera à 21h05 avec le match entre l’AS Saint-Étienne et le Stade Rennais FC, également sur DAZN.

PSG – Monaco dès ce vendredi

Le dimanche 9 février, à 15h00, l’Olympique Lyonnais affrontera le Stade de Reims, diffusé sur DAZN. À 17h15, deux rencontres simultanées verront l’AJ Auxerre jouer contre le Toulouse FC et le RC Strasbourg Alsace contre le Montpellier Hérault SC, toutes deux sur DAZN. Enfin, à 20h45, l’Angers SCO accueillera l’Olympique de Marseille, toujours sur DAZN.

Pour suivre ces rencontres, les abonnés pourront se connecter aux plateformes de DAZN et de beIN SPORTS 1 aux horaires indiqués.

Découvrez la programmation TV de la 21e journée de Ligue 1 :

Vendredi 7 février 2025 à 19h00 sur DAZN

FC Nantes 0-2 Stade Brestois 29

Vendredi 7 février 2025 à 21h05 sur DAZN

Paris Saint-Germain – AS Monaco

Samedi 8 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

OGC Nice – RC Lens

Samedi 8 février 2025 à 19h00 sur DAZN

LOSC Lille – Havre AC

Samedi 8 février 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade Rennais FC

Dimanche 9 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Stade de Reims

Dimanche 9 février 2025 à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Toulouse FC

RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC

Dimanche 9 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Angers SCO – Olympique de Marseille