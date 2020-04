Ligue 1 : Canal + ne veut pas transiger !

Canal + devait verser le 5 avril, la dernière traite des droits TV à la LFP soit environ 110 millions d’euros. La chaine cryptée a une nouvelle fois fait savoir qu’elle ne réglerait pas cette somme car le championnat est arrêté:

Maxime Saada, le président de Canal +, s’est de nouveau exprimé ce lundi matin sur d’Europe 1 pour confirmer que la chaine cryptée n’avait pas l’intention de payer la dernière traite des droit TV :

quand on n’est pas livrés, on ne paye pas

A lire aussi : Ligue 1 : Aulas s’insurge de la réaction de Canal + concernant les droits TV !

« Ce qui est prévu, c’est que quand on n’est pas livré, on ne paye pas. On n’a fait qu’appliquer nos droits. Il n’y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matches joués et le paiement. Il y a des échéances et une mécanique juridique qui implique que quand on n’est pas livrés, on ne paye pas (…). C’est assez classique. Nous, on n’est pas une banque. Ma responsabilité est d’assurer la pérennité du groupe Canal+ qui lui aussi subit la crise. »