Ligue 1 : C’est déjà confirmé pour le PSG…

Ce dimanche, Lyon a permis au PSG de confirmer son titre de Ligue 1 cette saison. L’AS Monaco ne peut plus les rattraper d’un point de vue comptable.

Le Havre a gâché la fête du PSG au Parcdes Princes ce samedi. Avec le match nul obtenu par les coéquipiers d’André Ayew, les Havrais ont empêché les Parisiens d’obtenir leur titre dès ce samedi et de le fêter avec leurs supporters. Seulement, Lyon a pris les 3 points contre l’AS Monaco ce dimanche avant le match entre l’OM et le RC Lens.

De ce fait, les Monégasques ne peuvent plus rattraper le PSG d’un point de vue comptable. Les Parisiens sont donc champions de Ligue 1 cette saison avec 70 points pour le moment à la 31e journée. Ce mercredi, ils continueront leur aventure en Ligue des Champions face à Dortmund.

Le PSG n’a pas beaucoup attendu pour prolonger sa pépite Warren Zaïre Emery. Le très jeune milieu de terrain s’engage avec le PSG jusqu’en 2029 annonce le club de la capitale ce samedi avant le match face au Havre. L’international français réalise une saison remarquée avec des prestations XXL et un appel avec les Bleus de Didier Deschamps. Un gros coup pour les Parisiens qui tiennent déjà sa future star après le départ annoncé de Kylian Mbappé.

🔴🔵🔐 Paris Saint-Germain confirm new deal agreed for Warren Zaïre-Emery until June 2029.

Verbal agreement reached in October and now sealed as he turned 18 last month.

PSG consider WZE key player for present and future project. pic.twitter.com/ijbgOxpDZp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2024