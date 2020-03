Ligue 1 : Cet ancien joueur de Lyon ça devient compliqué de finir la saison !

L’ancien joueur de Lyon et du FC Nantes Eric Carrière, aujourd’hui consultant sur Canal +, donne son sentiment sur l’arrêt du championnat suite à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

L’ancien joueur lyonnais et actuel consultant sur Canal + Eric Carrière a jugé qu’il serait très difficile de finir la saison après une si longue période sans jouer :

ça devient délicat d’aller finir le championnat — Carrière

« Il faut que les présidents de club trouvent comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible, économiquement aussi, parce qu’il faut faire tourner les clubs. Mais prendre des décisions maintenant, ça parait délicat. Ce que je peux dire en tant qu’ancien sportif, c’est qu’en général, vous avez entre quatre et six semaines de vacances entre deux saisons, en fonction des années où il y a de grosses compétitions, et il faut six semaines de préparation pour commencer la saison d’après. Donc si l’on part du principe qu’on va être confiné au minimum six semaines, on rajoute six semaines derrière, ça devient délicat d’aller finir le championnat », Eric Carrière – Source: Canal +