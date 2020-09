Ligue 1 / Concurrents OM : Rennes frappe un grand coup !

Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille jouera ce soir au Stade Vélodrome contre le LOSC de Christophe Galtier. Retour sur les matches de championnats joués ces deux derniers jours…

En ouverture vendredi soir, le Lyon de Rudi Garcia s’était montré incapable de venir à bout, à domicile, de Nîmes (0-0).

Ce samedi, Lens a confirmé son bon début de championnat en venant à bout de pâles Bordelais. Victoire deux buts à un des Sang et Or qui, avec neuf points, montent sur le podium et s’emparent de la troisième place du classement provisoire de Ligue 1. Ils sont devancés par les Rennais de Julien Stéphan qui comptent désormais dix points après leur victoire hier soir contre l’AS Monaco.

Pourtant menés un à zéro (Ben Yedder, 28′) une large partie du match, les Bretons se sont rebiffés dans les dix dernières minutes en inscrivant deux buts (81′, 90+1′) leur rapportant in extremis trois points.

Le classement provisoire

1 Rennes 10 4 3 1 0 9 5 4 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Saint-Étienne 9 3 3 0 0 6 0 6 3 Lens 9 4 3 0 1 7 5 2 4 Monaco 7 4 2 1 1 6 5 1 5 Lille 7 3 2 1 0 3 1 2 6 Montpellier 6 3 2 0 1 6 4 2 7 Nice 6 3 2 0 1 5 4 1 8 Olympique Marseille 6 3 2 0 1 4 4 0 9 Angers 6 3 2 0 1 2 2 0 10 Lyon 5 4 1 2 1 5 3 2 11 Bordeaux 5 4 1 2 1 3 2 1 12 Nîmes 4 4 1 1 2 7 6 1 13 Nantes 4 3 1 1 1 3 3 0 14 Lorient 3 3 1 0 2 5 6 -1 15 PSG 3 3 1 0 2 1 2 -1 16 Brest 3 3 1 0 2 4 7 -3 17 Reims 1 3 0 1 2 2 4 -2 18 Metz 0 3 0 0 3 0 3 -3 19 Dijon 0 3 0 0 3 1 7 -6 20 Strasbourg 0 3 0 0 3 1 7 -6

Le programme de la quatrième journée de Ligue 1

Lyon 0 – 0 Nîmes

Lens 2 – 1 Bordeaux

Rennes 2 – 1 Monaco

Dimanche 20 septembre

Nice – PSG

Montpellier – Angers

Brest – Lorient

Metz – Reims

Strasbourg – Dijon

Nantes – Saint-Étienne

Marseille – Lille