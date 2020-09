Mercato concurrent OM : Un gros départ, Garcia en mauvaise posture, une recrue… Le point sur la situation à Lyon !

Lyon a enregistré un nouveau départ : Bertrand Traoré. L’ailier a retrouvé la Premier League. En marge de ce transfert, un match nul face à Nîmes n’arrange pas la côte de Rudi Garcia…

Ce vendredi, Lyon a officialisé le départ de Bertrand Traoré vers Aston Villa pour plus de 20 millions d’euros. L’ancien joueur de l’Ajax retrouve l’Angleterre après son passage à Chelsea.

« Je suis ravi d’être de retour (en Angleterre). J’ai toujours voulu revenir en Premier League. Je devais également suivre ma propre voie et acquérir plus d’expérience. Je pense que c’est le bon moment pour revenir. Je pense que je reviens en tant que meilleur joueur, avec plus d’expérience. Et c’est le bon endroit pour moi »

Bertrand Traoré – Source : Aston Villa (18/09)

UNE CAMPAGNE #GARCIADEMISION LANCEE PAR LES SUPPORTERS LYONNAIS

En marge de ce départ, les hommes de Rudi Garica n’ont pris qu’un point de leur confrontation face à Nîmes. Un résultat décevant qui a créé une vague de #GarciaDémission chez les supporters lyonnais. Après moins d’un an au poste d’entraîneur, l’ancien marseillais connaît déjà une période difficile. Anthony Lopes a d’ailleurs pointé du doigt le manque de réalisme devant le but en après-match.

Le gardien portugais aura de la concurrence cette saison puisque le club a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur à son poste. Venu d’Allemagne, Julian Pollersbeck a signé 4 ans à Lyon pour remplacer Tatarusanu, parti pour l’AC Milan contre un montant de 500 000 euros.