Ligue 1 – Coupe d’Europe : Aulas ne perd pas espoir !

Après s’être exprimé sur Canal +, Jean-Michel a continué sa tournée des médias avec RTL. Le président lyonnais ne perd pas espoir et veut toujours être en coupe d’europe !

Ce lundi, Jean-Michel Aulas s’est exprimé au micro de RTL. Le président lyonnais très critique envers la Ligue et le gouvernement pour avoir stoppé le championnat n’a pas fini de râler dans les médias et sur son compte twitter.

ce qui a été fait n’est pas tout à fait correct — AULAS

Cette fois-ci, il exprime son mécontentement mais affirme que « son petit doigt » lui a dit que son club sera en Coupe d’Europe…

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Proposé et supervisé en Premier League, le montant de transfert de Caleta Car serait trop faible ?

Quand on est dans son bon droit et que les choses se passent non seulement de manière anormale, mais totalement différemment de ce qui se passe dans les autres nations, on est en droit d’attendre d’une part du ministère des Sports, mais aussi de la Ligue, une remise en question de ce qui a été fait, parce qu’évidemment ce qui a été fait n’est pas tout à fait correct. Mon petit doigt me dit qu’on sera en Coupe d’Europe. »

Jean-Michel Aulas – Source : RTL