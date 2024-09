Ligue 1 – Cyril Linette « L’OM et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans »

Candidat à la présidence de la LFP, l’ancien directeur des sport de Canal + , Cyril Linette a évoqué l’importance de l’OM dans le championnat de France au cours d’un entretien accordé à La Provence.

Directeur des sports du groupe Canal + pendant 7 ans, Cyril Linette est candidat au poste de président de la LFP actuellement occupé par Vincent Labrune. L’ancien journaliste s’est exprimé sur son programme dans les colonnes de La Provence. Pour valoriser la le championnat de France l’OM et le PSG doivent pouvoir rivalise chaque saison pour le titre selon lui :

« L »OM est déjà de fait une locomotive pour le foot français, il lui manque peut-être un peu de continuité et de moyens pour être vraiment à la lutte. Le scénario idéal pour le football français, c’est Marseille et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans. C’est ce qu’il faut souhaiter, que l’OM soit encore plus locomotive. Je suis aussi sensible au développement de la Ligue 1 en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on n’est pas plus présent. Aujourd’hui, la Liga gagne de l’argent en Afrique, la Ligue 1 n’en gagne pas alors que nous avons 30% de nos joueurs qui ont un lien avec l’Afrique. Et l’OM est extraordinairement emblématique en Afrique, on a beaucoup de choses à faire sur ce sujet, »a ainsi déclaré Cyril Linette.

