Ligue 1 : Daniel Riolo dézingue le calendrier ! « C’est une connerie monumentale ! »

Daniel Riolo s’est exprimé sur le calendrier de Ligue 1… Alors que tous les autres championnats n’ont pas repris, en France, nous sommes déjà à la troisième journée. Une aberration selon le journaliste de RMC Sport.

Ce dimanche soir dans l’After sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur les choix de la LFP concernant le calendrier.

Toute cette démagogie dégoulinante de bons sentiments de merde, moi ça me fatigue ! — RIOLO

Pour le journaliste, la Ligue 1 a fait une grosse erreur en voulant reprendre le championnat aussi tôt alors que tous les autres pays ont patienté jusqu’à début septembre, après la trêve internationale.

A LIRE AUSSI : Leonardo annonce un PSG bis face à l’OM mais espère un retour !

« À partir du moment où le calendrier a été fait comme ça, le PSG a fait la demande pour décaler et ça a été accepté par la Ligue parce qu’ils ont fait n’importe quoi en programmant la première journée le 23 alors que tous les autres ont commencé en septembre. Tout le monde s’est calé pour que le championnat reprenne plus tard à cause de la finale de la Ligue des champions. Nous, on est les seuls, on a arrêté, on joue la coupe d’Europe et tu les fais démarrer le week-end de la finale ! C’est une connerie monumentale ! Après, qu’on vienne pas chouiner en disant : pourquoi ils ont demandé le report ? Pourquoi ils ont fait ceci, cela… Surtout que la Ligue a accepté le report. Le PSG, les stars sur leur yacht…Toute cette démagogie dégoulinante de bons sentiments de merde, moi ça me fatigue ! »

Daniel Riolo – Source : After sur RMC