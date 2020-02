Ligue 1 : Déficit global de 150 millions d’euros… L’OM le (très) mauvais élève !

Ce samedi, le journal L’Equipe a publié le déficit cumulé des clubs de Ligue 1 et Ligue 2… L’OM est le plus mauvais élève.

Le journal L’Equipe a consacré un article aux déficits des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Il s’élève à 150 millions d’euros, un résultat meilleur que la saison précédente avec 176 millions.

L’OM fait chuter le déficit des championnats français…

Le club qui présente le plus déficit est l’Olympique de Marseille avec 91,5 millions d’euros, soit plus de la moitié du déficit global des deux championnats…

Le déficit reste mauvais et sur les onze dernières saisons, une seule (2015-2016) a présenté un (minuscule) solde positif, de 3 M€. Si on se penche sur les exercices comptables cumulés des clubs pros au 30 juin 2019, on observe que la Ligue 2 a presque doublé son déficit et que la Ligue 1 a très légèrement amélioré son résultat, même s’il reste inquiétant. Notamment en raison des mauvaises performances de quelques-uns, dont l’OM (- 91,5 M€)

Source : Le journal L’Equipe