Ligue 1 : Des présidents auraient influencé la décision auprès de l’Elysée… Aulas veut des noms !

L’attitude de Jean-Michel Aulas, qui a joué sa carte en solo dès le début de la pandémie en demandant une saison blanche, a semble-t-il motivé plusieurs président de Ligue 1 à se liguer contre lui…

Selon le journaliste de l’Equipe, Vincent Duluc, qui se remet du Coronavirus, plusieurs présidents ont appelé le gouvernement et le président Macron pour obtenir l’arrêt de la Ligue 1 (avec en prime Lyon hors des clous de la coupe d’Europe).

certains ont réussi à avoir des intérêts convergents et à s’unir contre un président qui avait lui un intérêt unique — Duluc

« Parmi les présidents qui m’ont appelé pour me souhaiter un prompt rétablissement, il y en a quand même un qui m’a dit qu’il avait passé tout un samedi avec ses amis présidents à appeler les cabinets d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe pour obtenir l’arrêt du championnat. Ce qui fait que de dire : ‘c’est la mission du gouvernement, ce n’est pas notre décision, on est obligé de s’y plier’, ça ne tient pas. Dans cette affaire, il n’y a pas beaucoup de chevaliers blancs, il y a juste certains qui ont réussi à avoir des intérêts convergents et à s’unir contre un président qui avait lui un intérêt unique ». Vincent Duluc – source : La Chaîne l’Equipe

Une information qui a le don d’énerver le président Aulas, ce dernier aimerait connaitre le nom des présidents qui ont œuvré dans ce sens…

bien que l’on sache qui appelait régulièrement les conseillers à l’Elysée, à Matignon et au ministère des Sports — Aulas

« Ce serait bien pour boucler l’information de D Sèverac du Parisien que l’on sache parmi les présidents concernés qui appelait régulièrement les conseillers à l’Elysée, à Matignon et au ministère des Sports pour arrêter le championnat… » Jean-Michel Aulas – source : Twitter