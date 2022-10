Ligue 1 : Deux joueurs de l’OM dans l’Equipe type de la J9 !

Large vainqueur à Angers vendredi (0-3), deux joueurs de l’OM figurent une nouvelle fois dans l’équipe type de la journée.

L’OM s’est imposé 0-3 à Angers vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Clauss a ouvert le score avant de servir Suarez et Gerson. Le latéral droit qui a évolué côté gauche en l’absence de Tavares (suspendu) a été décisif ce qui lui offre une place dans le onze de l’Equipe du weekend. Il est accompagné par Giendouzi auteur d’un gros match et aligné un cran plus bas avec Veretout.

