Ligue 1 : Diaz espère du suspens pour le titre mais écarte totalement l’OM !

Kevin Diaz espère voir le LOSC ou Lyon concurrencer le PSG pour le titre de champion de France mais écarte totalement l’Olympique de Marseille…

Cette saison, le PSG n’est pas aussi dominateur que par le passé. C’est pourquoi plusieurs autres clubs espèrent concurrencer l’actuel champion en titre de Ligue 1.

J’aimerais bien que le LOSC ou Lyon arrivent à détrôner le PSG — DIAZ

L’interdiction ferme (et légale) de l’OM soumise à ses anciens employés ! qui reste sur trois matchs très décevants (défaite face à Rennes, nul face à Reims et défaite à Angers), ne semble plus être considéré comme un réel concurrent selon Kevin Diaz qui a exprimé son souhait de voir le LOSC et Lyon titiller le PSG en fin de saison.

« Pourquoi ne pas avoir en Ligue 1 un titre qui se joue jusqu’à la dernière journée. Avec trois équipes. J’aimerais bien que le LOSC ou Lyon arrivent à détrôner le PSG. En tout cas les repousser dans leurs retranchement jusqu’à la dernière journée et avoir un dernier multiplex de folie. Ce serait génial ! » Kevin Diaz – Source : RMC (30/12/20)