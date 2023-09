Ligue 1, Europa League… le calendrier démentiel qui attend l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille est 3e de Ligue 1 à la trêve internationale. Invaincu en 4 journées (2 victoires et 2 nuls), les hommes de Marcelino ont pour l’heure affronter des adversaires largement à leur portée. Les Olympiens devront gérer un calendrier extrêmement chargé dès la reprise.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM a bénéficié d’un calendrier plutôt clément jusqu’ici. Ce qui ne sera pas le cas au retour de la trêve.

Le calendrier de fou furieux qui attend l’OM 🤯🥵 📸 @FlashscoreFR pic.twitter.com/Cqn2lIpY5F — BeFootball (@_BeFootball) September 2, 2023

Si la réception de Toulouse semble abordable pour les phocéens dès le retour du championnat (17 septembre), les semaines qui suivent prennent une tout autre tournure avec le déplacement à Amsterdam pour affronter l’Ajax (21 septembre) lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa et celui au Parc des Princes seulement 3 jours après pour défier le Paris Saint-Germain (24 septembre). L’OM se déplacera une troisième fois consécutive à Monaco (1er octobre) avant de recevoir Brighton quatre jours plus tard (5 octobre).

🚨 On connaît le calendrier des marches de poules d’Europa League pour l’#OM ✈️ Ajax – OM (21 septembre)

🏠 OM – Brighton (5 octobre)

🏠 OM – AEK Athènes (26 octobre)

✈️ AEK Athènes – OM (9 novembre)

🏠 OM – Ajax (30 novembre)

✈️ Brighton – OM (14 décembre) pic.twitter.com/BWniTYvChG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2023

Le club phocéen aura également de gros rendez-vous à gérer en Ligue 1 avant la trêve hivernale avec notamment le déplacement à Nice (22 octobre). Marseille jouera deux fois d’affilée au Vélodrome avec les venues de Lille et Lyon (29 octobre et 5 novembre), avant d’aller à Lens (12 novembre) et d’accueillir Rennes (3 décembre).

En ce qui concerne la C3, l’équipe de Marcelino recevra l’AEK Athènes (26 octobre) avant de se rendre en Grèce (9 novembre). Les Marseillais auront la lourde tâche de jouer à domicile face à l’Ajax (30 novembre) avant de clôturer la phase de groupes à Brighton (14 décembre).