Ligue 1 : « Je met un billet sur Lens et Monaco pour embêter l’OM ! »

Dans l’émission « Virage Marseille » diffusé sur BFM Marseille présenté par Romain Canuti, Flo Germain et Sébastien Piocelle on débattus sur le calendrier chargé de l’OM en Octobre. Un enchainement de match décisif pour la réussite de la saison au vu des adversaires à affronter.

Dans l’émission « Virage Marseille » sur BFM Marseille, Flo Germain et et Sébastien Piocelle ont abordés le calendrier très chargé de l’OM pendant ce mois d’octobre. Une période décisives pour les deux anciens joueurs de l’OM, d’autant plus que la concurrence pour une place sur le podium pousse derrière l’Olympique de Marseille:

C’est le moment d’asseoir un peu plus cette place de dauphin !

« C’est vrai que c’est déjà un petit matelas intéressant sachant que c’est une saison particulière avec la coupe du monde en plein milieu. Les matchs aller ne seront même pas terminés avant la CdM donc il vaut mieux démarrer comme ça. Certes il y a la Ligue des Champions et ça fait un petit peu tâche. Notamment celle de Francfort dans le contenu. Donc c’est pour ça que jusqu’au Classico, y’a cette double confrontation face au Sporting et ces matchs face à Angers et Ajaccio, c’est le moment après la trêve et la récupération de ceux qui sont restés à Marseille, d’asseoir un peu plus cette place de dauphin du Paris Saint Germain avant d’aller au Parc des Princes ce 16 octobre. » Sébastien Piocelle – source : BFM Marseille (26/09/2022)

À LIRE AUSSI : Mercato OM est devenu le club français le plus populaire au Chili !

« Après les deux rendez-vous du Sporting, on va être fixé sur la Ligue des Champions. Paris ça reste à part. Lens, vu que tu parle de la concurrence, je pense qu’on en fait tous un des concurrents pour le podium ! Le début de saison de Lens est quand même costaud ! Je sais pas si c’est la bonne année pour les Lensois mais je les trouve régulier, ils on pas perdus tant de monde à part Clauss et ils ont bien recrutés. Je met un billet sur Lens et Monaco pour embêter l’OM ! » Flo Germain – source : BFM Marseille (26/09/2022)