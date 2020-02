Ligue 1 : La belle affaire pour l’OM !

En s’imposant 1-2 à Lille dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a réalisé un gros coup comptable. Les marseillais ont une belle marge d’avance pour conserver leur seconde place…

Malmenés pendant plus d’une heure de jeu, les marseillais ont réussi à retourner leur rencontre face au LOSC. Une victoire capitale qui permet à Villas-Boas d’avoir une avance confortable sur ses poursuivants. Lille, adversaire du soir se trouve à 12 points, Rennes battu à Reims à 11 points. De plus, Lyon n’a pas fait mieux qu’un match nul et point à 18 points de cette seconde place. L’OM a les cartes en main pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions…

Classement de ligue 1 après 25 journées