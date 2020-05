Ligue 1 : La LFP est prête juridiquement à répondre à des recours (de Lyon, Toulouse et Amiens?)

Invité ce jeudi de l’After Foot jeudi soir, le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP) Didier Quillot est revenu sur l’officialisation de l’arrêt de la saison en Ligue 1 et Ligue 2 avec des classements après la 28e journée.

Le PSG champion, l’OM et Rennes en Ligue des Champions, Toulouse et Amiens en Ligue 2, Lorient et Lens en Ligue 1, voilà la conséquence des décisions de la LFP. Didier Quillot a conscience qu’il y aura des recours, Aulas a déjà annoncé la couleur, mais la LFP semble solide juridiquement…

Bien sûr qu’il y aura des recours, des clubs ne sont pas satisfaits de cette décision et en feront — Quillot

« On ne peut jamais être satisfait d’un championnat qui ne va pas au bout et se termine de cette façon. Maintenant les décisions du gouvernement se sont imposées à nous, elles ont été prises pour des raisons sanitaires, et il n’a jamais été imaginable d’aller contre. Il y avait l’option J19, J27 et J28 au quotient, et à l’issue d’un tour de table assez rapide, on a retenu l’option J28 car c’est celle qui a paru la moins injuste et qui en plus était alignée avec les décisions prises par la fédération pour le monde amateur. C’était important pour le parallélisme des formes, de parler d’une seule voix avec la fédération et d’établir la même méthode de classement en vue de probables recours. (…) Bien sûr qu’il y aura des recours, des clubs ne sont pas satisfaits de cette décision et en feront. Mais nous avons fait une analyse juridique en amont, on a fait faire ce qu’on appelle une ‘legal opinion’ par des avocats, on a eu un avis juridique de la fédération, et sur la base de ces avis on a pris notre décision. Que ce soit l’arrêt du championnat ou le classement, ce sont des décisions solides juridiquement. Il y aura des recours oui, mais encore une fois nos décisions sont solides. » Didier Quillot – source : RMC