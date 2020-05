Ligue 1 : La ministre enterre les espoirs d’Aulas

Alors que Jean-Michel Aulas milite depuis des semaines pour une reprise du championnat, la ministre des sports vient de briser les rêves du président lyonnais…

Jean-Michel Aulas est partout dans les médias en ce moment. Le lyonnais milite pour terminer le championnat, son club est en effet septième du classement de Ligue 1 et privé de coupe d’Europe. Mais il semblerait que la ministre des sports vient d’enterrer tous les espoirs du président.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Des présidents auraient influencé la décision auprès de l’Elysée… Aulas veut des noms !

Roxana Maracineanu a proposé un texte de loi afin de sécuriser des décisions de la Ligue face à la crise du Covid 19. Le texte a été voté par l’assemblée nationale, de quoi faire tomber à l’eau le souhait de Jean-Michel Aulas. Le club lyonnais ne devrait jouer aucune coupe d’Europe la saison prochaine…

J’ai proposé un texte de loi qui permet de sécuriser les décisions des fédérations et les ligues face à la crise sanitaire.

Je me félicite que notre texte ait été voté et renforcé à @AssembleeNat c’est mon devoir de garantir aux instances un cadre légal à leurs décisions.

— Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) May 14, 2020