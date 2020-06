Ligue 1: Le conseil d’état valide le classement final, mais suspend les relégations !

Jean-Michel Aulas espérait terminer le championnat en faisant appel au conseil d’état. Ce dernier valide le classement actuel mais suspend les relégations de Toulouse et Amiens…

L’OM jouera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. En effet, le conseil d’état valide le classement mais décide de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens, on pourrait donc avoir un championnat à 22 équipes la saison prochaine. En revanche, Lyon reste septième et ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine.

Le juge des référés estime que le conseil d’administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit — Constant Wicherek (@Stickwic) June 9, 2020

une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée. Le juge ordonne donc à la Ligue de football professionnel, en lien avec les instances compétentes de la FFF, — Constant Wicherek (@Stickwic) June 9, 2020