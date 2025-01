Ligue 1 : Le LOSC et le PSG accrochés, Monaco reprend des couleurs… Les résultats de la J19 avant OGCN-OM !

La 19e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 24 janvier 2025 avec un match entre deux promus, L’AJA et l’ASSE, qui n’ont pas su faire mieux qu’un match nul 1-1. Un score de parité qui permet tout de même aux verts de sortir de la zone rouge. Ce samedi, plusieurs matchs impliquant des concurrents directs de l’OM obligent les Marseillais à prendre les 3 points.

Vendredi soir, Auxerrois et Stéphannois se sont donc neutralisés dans un match important en vue du maintien. Plutôt dominateurs en première période, les hommes de Christophe Pélissier ont logiquement ouvert le score à la 30e sur une jolie frappe d’Hamed Traoré. Cependant, les Verts réussiront, par l’intermédiaire de leur buteur belge, Lucas Stassin, à égaliser juste avant la mi-temps. Le score ne bougera ensuite plus.

Comme évoqué, ce samedi 25 janvier a été bien chargé avec trois matchs impliquant des adversaires directs de l’OM à suivre. À 17h00, l’AS Monaco a battu le Stade Rennais de Jorge Sampaoli, en grande difficulté ces dernières semaines. À 19h00, le Racing club de Strasbourg a surpris le LOSC avec une victoire 2-1… avant que le PSG, tombeur de Manchester City plus tôt dans la semaine, ne reçoive le Stade de Reims et ne prenne qu’un point pour la première de Kvaratskhelia.

Le @StadeDeReims prend un bon point au Parc des Princes 👏#PSGSDR pic.twitter.com/MNZDgkW4Zf — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) January 25, 2025

Une 19e journée de Ligue 1 pleine de rebondissements en perspective !

Découvrez la programmation TV de la 19e journée de Ligue 1 :

Vendredi 24 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

AJA 1 – 1 ASSE

Samedi 25 janvier 2025 à 17h sur Bein SPORTS 1

AS Monaco 3-2 Stade Rennais

Samedi 25 janvier à 19h sur DAZN

Strasbourg 2-1 Lille

Samedi 25 janvier à 21h sur DAZN

PSG 1-1 Reims

Dimanche 26 janvier à 15h sur DAZN

Le Havre – Brest

Dimanche 26 janvier à 17h15 sur DAZN

Nantes – Lyon

Toulouse – Montpellier

RC Lens – Angers

Dimanche 26 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

OGC Nice – Olympique de Marseille