Ligue 1 : Le match face à Nice reporté, l’OM voulait jouer un autre match ce weekend !

C’est désormais officiel, l’OM ne jouera pas face à Nice ce weekend. Le match a été reporté à cause de nombreux cas de Covid dans l’effectif niçois. Suite à cela, l’OM a tenté d’obtenir la programmation de son match en retard face à Lens…

Selon les informations de RMC Sport, L’Olympique de Marseille aurait contacté Dijon et Lens. Le RCL a rejeté la demande du club marseillais de décaler sa rencontre face au club dijonnais de la 11e journée de Ligue 1 prévu ce dimanche.

Une demande rejetée

18 jours sans compétition, l’OM ne jouera pas ce weekend face à Nice et fera sa rentrée face à Porto en Ligue des Champions la semaine prochaine. Une situation très délicate afin de préparer son rendez-vous européen du 25 novembre face au FC Porto. Après avoir communiqué contre l’éventualité d’un report de son match contre Nice, Marseille aurait demandé à la LFP et aux clubs de Dijon et de Lens de jouer le match en retard face aux Artésiens ce week-end. L’OM aurait donc demandé un report de la rencontre Dijon-Lens prévue dimanche. Le RC Lens a donc refusé la demande…