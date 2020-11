Riolo : « Dans sa tête, Villas-Boas a déjà quitté l’OM ! »

L’Olympique de Marseille compte actuellement 18 points après 9 matchs de championnat. L’OM n’avait pas atteint un tel ratio depuis la saison 2014-2015 avec Marcelo Bielsa (22 points). Malgré une 4e place à un point du podium et avec un match en retard, l’OM essuie plusieurs critiques…

Alors qu’André Villas-Boas sera libre en juin prochain, des rumeurs sous-entendent que l’OM souhaite s’offrir le coach du LOSC Christophe Galtier. Pour Daniel Riolo, le coach portugais aurait même déjà quitté le club marseillais à travers son attitude et ses récentes déclarations…

Villas-Boas qui a l’air de s’en foutre de ce qu’il se passe à Marseille – daniel riolo

Sur RMC, l’heure est à l’évaluation, après 10 journées de championnat Daniel Riolo fait un bilan sur le début de saison de l’OM. 4 défaites en autant de rencontres en Ligue des Champions et paradoxalement un beau début de saison au niveau comptable en Ligue 1, le journaliste n’a pas épargné l’OM notamment André Villas-Boas.

« Moi qui n’aime pas mettre les gardiens dans les équipes, à l’OM c’est un peu triste. Steve Mandanda est effectivement le taulier de ce début de saison. Le vrai gros boulet c’est Payet. En plus, on a retrouvé un André Villas-Boas qui a l’air de s’en foutre de ce qu’il se passe à Marseille. Dans la façon dont il parle, que je trouve de plus en plus vulgaire, même grossière. Pour moi il a déjà quitter l’OM dans sa tête. »

Daniel Riolo – Source : RMC (16/11/2020)