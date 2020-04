Ligue 1 : Le président du Stade Rennais sur la même longueur d’onde qu’Eyraud (OM)

Promu président du Stade Rennais en mars dernier, Nicolas Holveck s’est confié à RMC. Il estime que cette saison 2019/2020 doit se terminer sinon cela sera une catastrophe financière pour beaucoup de clubs…

Mis à part Jean-Michel Aulas au tout début de la pandémie en France (il a depuis changé d’avis) et le président de Brest qui ne devrait pas perdre énormément de droits TV, la plupart des présidents de Ligue 1 veulent terminer la saison en cours. Le président de l’OM, Jacques Henri Eyraud l’a fait savoir, celui de Rennes est dans la même logique…

ça serait une catastrophe de ne pas aller au bout — Holveck

Aujourd’hui dans cette équation il n’y a que des inconnues. Donc humblement je ne sais pas résoudre une équation avec des inconnues. La date de reprise va nous être fixée par les autorités gouvernementales et la date à laquelle on pourra rejouer par l’UEFA. Aujourd’hui je suis incapable de donner une date à laquelle il faut reprendre et une date jusqu’à laquelle on pourra jouer. La seule chose qu’il faut faire c’est tout mettre en œuvre pour terminer ce championnat parce qu’il y a tellement d’enjeux financiers que ça serait une catastrophe de ne pas aller au bout. Il y a tellement de ressources à préserver et à rechercher qu’il faut tout mettre en œuvre pour terminer ce championnat. A date on a encore toute la latitude pour le terminer. Après, encore une fois, c’est le virus qui décidera à quel moment on peut reprendre. » Nicolas Holveck – source : RMC