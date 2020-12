Ligue 1 : Le programme tv complet de la 17e journée de Ligue 1 !

C’est la dernière journée de Ligue 1 de cette terrible année 2020. Toutes les rencontres vont se jouer ce mercredi avec notamment au programme Lens – Brest, Monaco – ASSE, MHSC – Lille et bien sur Angers – OM à 21h…

L’OM va disputer son dernier match de l’année 2020 à Angers face au SCO. Un match important pour André Villas-Boas qui reste sur un nul et une défaite la semaine dernière. L’OM a besoin de 3 points pour rester au contact de Lille qui aura fort à faire à Montpellier, Lyon qui jouera face à une équipe en difficulté Nantes. Tous les matches de cette 17e journée vont se jouer à 19h et 21h. Voici le programme complet et les canaux de diffusion.

[#L1🇫🇷] 🔴 Le classement de la Ligue 1 ! 🥇 Le LOSC toujours leader pic.twitter.com/sY75aFCiPo — MARC sport+ (@Marcsport47) December 21, 2020

Mercredi 23 décembre

19h00 :

Girondins de Bordeaux – Stade de Reims (sur Téléfoot 1)

Nîmes – Dijon FCO (sur Téléfoot 4)

OGC Nice – FC Lorient (sur Téléfoot 3)

Stade Rennais – Metz (sur Téléfoot 5)

RC Lens – Stade Brestois (sur Téléfoot 2)

21h00 :

Paris Saint-Germain – Strasbourg (sur Canal+)

SCO Angers – Olympique de Marseille (sur Téléfoot 1)

Monaco – AS Saint-Etienne (sur Téléfoot 3)

Montpellier Hérault – Lille OSC (sur Canal+ Sport)

Olympique Lyonnais – Nantes (sur Téléfoot 2)