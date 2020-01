Ligue 1 : Le PSG s’envole, Rennes se rapproche de l’OM… le point sur le classement !

Mercredi soir, trois matches en retard de Ligue 1 se sont joués. Le PSG a rectifié le tir face à Monaco, Rennes s’est imposé à Nîmes et Amiens et Reims ont fait match nul. Quels sont les conséquences au classement de Ligue 1 ?

Avec sa victoire 4-1 face à Monaco, le PSG met les choses au clair (suite au 3-3 du weekend dernier) et prend 8 points d’avance sur l’OM. Rennes fait oublier sa défaite face aux Marseillais et revient à 5 points du second. Pour autant, le club olympien a clairement une marge sur le 4e, Nantes (9 points d’avance). Lyon et Monaco pointent à 12 points des marseillais…

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff. 1 Paris Saint-Germain 49 20 16 1 3 50 14 +36 2 Olympique de Marseille 41 20 12 5 3 30 21 +9 3 Stade Rennais FC 36 20 11 3 6 25 18 +7 4 FC Nantes 32 20 10 2 8 19 18 +1 5 LOSC 31 20 9 4 7 24 22 +2 6 Montpellier Hérault SC 30 20 8 6 6 28 20 +8 7 Olympique Lyonnais 29 20 8 5 7 31 19 +12 8 Stade de Reims 29 20 7 8 5 17 13 +4 9 AS Monaco 29 20 8 5 7 35 33 +2 10 Angers SCO 29 20 8 5 7 23 25 -2 11 OGC Nice 28 20 8 4 8 29 28 +1 12 RC Strasbourg Alsace 27 20 8 3 9 23 25 -2 13 Girondins de Bordeaux 26 20 7 5 8 29 24 +5 14 Stade Brestois 29 25 20 6 7 7 26 26 0 15 AS Saint-Etienne 25 20 7 4 9 22 31 -9 16 Dijon FCO 21 20 5 6 9 15 22 -7 17 FC Metz 20 20 4 8 8 18 28 -10 18 Amiens SC 18 20 4 6 10 23 39 -16 19 Nîmes Olympique 15 20 3 6 11 15 33 -18 20 Toulouse FC 12 20 3 3 14 21 44 -23