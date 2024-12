Ligue 1 : l’énorme colère des supporters du MHSC contre leur club et Savannier

Après une altercation avec un supporter lors de la rencontre de Coupe de France perdue 4-0, Teji Savannier est la cible des supporters du MHSC.

La BP91, collectif de supporters du MHSC a publié un communiqué en ce début de semaine afin de répondre aux excuses de Teji Savannier après une légère altercation avec un supporter lors de la rencontre de Coupe de France perdue 4-0 face au Puy Foot.

Le communiqué du BP91

📢 La Butte Paillade communique et tape fort après l’humiliation au Puy-en-Velay, perçue comme la goutte d’eau ! Laurent Nicollin, Téji Savanier, les joueurs… Tout le monde en prend pour son grade.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ pic.twitter.com/UbJ3exxAts — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 24, 2024

« Alors que notre club vient de subir une énième humiliation cette saison. nous ne pouvons demeurer sans réaction face à la situation catastrophique dans laquelle l’ensemble de la communauté pailladine est plongé. L’élimination 4 à 0 contre Le Puy Foot 43 (N2) en Coupe de France est déjà une immense faute professionnelle. Elle est aussi indigne de notre maillot, indigne de l’histoire de notre club et une honte pour l’ensemble des amoureux du club et de la ville. Cette défaite, humiliante pour tous les Pailladins, ne l’est pas seulement par son ampleur. mais aussi et surtout par l’attitude affligeante de nos joueurs sur le terrain. Ces derniers ne semblent pas concernés par la situation dramatique que nous vivons. Quand nous croyons avoir touché le fond. ils trouvent le moyen de nous emmener encore plus bas. Mais la désillusion est encore plus grande lorsque Teji Savanier. notre capitaine se permet de répondre à un spectateur qu’être dernier de Ligue 1 « tant que je touche 210 000 €. je m’en fous ». Cette déclaration est la goutte de trop. Nous attendions des conséquences et des décisions fermes après cet épisode. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un communiqué laconique comprenant une condamnation et des « excuses » de Savanier, rédigées par le service communication du club. RIDICULE. Jusqu’à quand les dirigeants du club. et en premier lieu Laurent Nicollin. vont-ils tolérer que l’on salisse le club de cette manière ? Est-ce cela. les valeurs de la Paillade ? Après cette prestation catastrophique. au summum de la médiocrité footballistique et marquée par une mentalité déplorable. les choses doivent impérativement changer une bonne fois pour toutes ! »