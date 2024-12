OM : Ce sélectionneur qui s’inspire de De Zerbi !

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire a exprimé son admiration pour le style de jeu de Roberto De Zerbi, qu’il considère comme une référence pour son approche ambitieuse, axée sur la possession et l’attaque. Ce jeu de transition rapide, avec un fort engagement offensif des latéraux, est au cœur de sa propre philosophie de coaching, qu’il partage avec des entraîneurs comme Guardiola et Klopp, selon Emerse Faé.

Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Faé, a partagé ses inspirations en matière de philosophie de jeu, mettant en avant Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, comme l’un de ses modèles actuels. Pour le technicien ivoirien, le coach marseillais incarne l’idéal d’un jeu ambitieux, orienté vers la possession et l’attaque. « De Zerbi a ce truc en plus. Il a un jeu comme j’aime, ambitieux, porté sur la possession, sur l’attaque. L’OM, c’est un jeu où l’on prend des risques, je me retrouve dans sa philosophie, » a déclaré Faé.

🇮🇹🧠 De Zerbi ball pic.twitter.com/pKFnxZBAny — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 19, 2024

Il a également cité des figures emblématiques comme Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, et Pep Guardiola, mais c’est avant tout le style de jeu de De Zerbi qui retient son attention. Faé admire la manière dont l’OM prépare ses attaques, en prenant le temps d’organiser le jeu tout en mettant un accent fort sur la zone de finition. Il aime que son équipe prenne des risques et encourage ses latéraux à participer à l’offensive tout en veillant à ce qu’un milieu reste en soutien aux défenseurs. « J’aime bien le jeu porté vers l’avant. J’aime avoir la possession pour bien préparer et épuiser l’adversaire, » a-t-il ajouté, soulignant l’importance de cette philosophie proactive dans son propre travail avec la Côte d’Ivoire.

L’admiration de Faé pour De Zerbi révèle une volonté de mettre en place un football audacieux et offensif, similaire à celui pratiqué à l’OM, avec une attention particulière à la gestion du jeu et à la maîtrise du tempo.