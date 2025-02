Ligue 1 : Lens enchaîne, Paris, Monaco et Lille en piste ce samedi… Le programme du reste de la J20 !

La 20e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 31 janvier 2025 avec un match entre le MHSC de Jean-Louis Gasset et le Racing Club de Lens de Wil Still. Ce samedi, plusieurs matchs impliquant des concurrents directs de l’OM dans la course à la Ligue des Champions sont au programme ! On vous dit tout…

Hier soir, la journée a débuté par un duel entre Montpelliérains et Lensois. Un match crucial qui pouvait confirmer la bonne forme pailladine ou permettre aux lensois de se replacer dans le haut du tableau. Dans ce duel, ce sont les Lensois qui sont sortis vainqueurs (0-2) grâce à des réalisations de Mbala N’Zola (1e) et de Jeremy Agbonifo (61e). Une victoire sans trembler qui permet aux hommes de Will Still de reprendre provisoirement la 5ᵉ place. Aujourd’hui, 3 membres du Top 6 sont en piste avec Brest – PSG à 17h sur Bein SPORTS , suivi d’un Monaco – Auxerre (DAZN) à 19h qui précédera l’affiche entre Lille et St Etienne à 21 h 05, également diffusée sur DAZN.

Un avant-goût de Ligue des champions et un choc entre l’OM et l’OL

Voici votre programme de Ligue 1 : ➡️ https://t.co/gkpy4AX4vK pic.twitter.com/xqtHzUwHGD — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2025

A lire : OM : Les confessions de Medhi Benatia !

Découvrez la programmation TV de la 20e journée de Ligue 1 :

Vendredi 31 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

MHSC 0 – 2 RC Lens

Samedi 1 février 2025 à 17h sur Bein SPORTS 1

Brest – Paris St Germain

Samedi 1 février à 19h sur DAZN

AS Monaco – AJ Auxerre

Samedi 1 février à 21h05 sur DAZN

LOSC – ASSE

Dimanche 2 février à 15h sur DAZN

Toulouse – Nice

Dimanche 2 février à 17h15 sur DAZN

Reims – Nantes

Angers – Le Havre

Rennes – Strasbourg

Dimanche 2 février à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais