OM : Les confessions de Medhi Benatia !

Medhi Benatia a exprimé sa « déception » et son « incompréhension » après sa suspension prononcée par la commission de discipline de la FFF.

Medhi Benatia a pris la parole sur son compte Instagram ce vendredi 31 janvier pour réagir à la sanction infligée par la commission de discipline de la FFF. Le directeur sportif de l’OM a exprimé son désarroi et sa déception après avoir été suspendu pendant trois mois ferme, avec une suspension avec sursis de trois autres mois, suite à son comportement jugé inapproprié envers le corps arbitral lors du 16e de finale de Coupe de France contre le Lille OSC.

“La déception est forte”, a écrit Benatia dans son message, avant de partager son ressenti face à cette décision qu’il qualifie d’ »incompréhensible ». Il a insisté sur le fait que sa passion pour le football et son respect des valeurs fondamentales de ce sport ont toujours guidé son engagement. « J’ai toujours porté le football avec passion et respect, et j’ai toujours défendu les valeurs qui font la grandeur de ce sport. »

Au-delà de son incompréhension, Medhi Benatia a réaffirmé sa détermination et son amour pour l’Olympique de Marseille. “Vous connaissez ma passion pour l’OM et ma détermination est donc plus forte que jamais.” Il a souligné que dans des moments de difficulté, il continuera à défendre l’esprit marseillais, ce qui inclut des valeurs de combat, de résilience, et d’avancement. « Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. »

Benatia a conclu son message en remerciant ses soutiens : « Merci du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé de très nombreux messages. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien inébranlable. » Il a également ajouté que dans ces moments difficiles, l’énergie et la confiance de ses proches et des supporters marseillais sont essentielles pour lui.

Le directeur sportif de l’OM a donc clairement fait savoir que, malgré la sanction, sa volonté de défendre son équipe et ses valeurs reste intacte. Une réaction qui témoigne de sa résilience et de son attachement profond à l’OM.