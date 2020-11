Ligue 1 : Lille reprend ses distances avec l’OM, provisoirement ?

L’Olympique de Marseille n’a pas joué ce weekend en Ligue 1 au contraire de ses concurrents. Le dernier en piste, Lille, a fait forte impression ce dimanche soir…

Le LOSC de Galtier a en effet écrasé quatre buts à zéro le FC Lorient en clôture de cette journée. Malgré de nombreux absents de taille (Fonte, R.Sanches, Yilmaz…), les nordistes n’ont jamais tremblé grâce à un très bon Yazici, auteur d’un doublé assorti d’une passe décisive. À noter également le premier but de la recrue star de l’été côté Lille, Jonathan David.

Plus tôt dans l’après-midi, Lyon et Montpellier s’étaient imposés et passent devant l’OM au classement tout comme Monaco après sa victoire vendredi face au PSG.

