Ligue 1 : L’optimisme règne pour que l’OM soit deuxième?

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Edouard Cissé est très confiant concernant le sprint final des Marseillais ! Il voit Jorge Sampaoli et ses joueurs terminer derrière le PSG.

L’Olympique de Marseille réalise une belle saison en Ligue 1. Après l’échec en demi-finale de Conference League face à Feyenoord, le club marseillais doit terminer sur une bonne note en terminant deuxième de Ligue 1 et ainsi pouvoir accéder à une qualification en Ligue des Champions.

Avantage à l’OM, que je ne vois pas faiblir — Cissé

Tous les observateurs du football y vont de leur pronostic à ce sujet ! Qui de l’AS Monaco, le Stade Rennais ou de l’OM ira au bout et terminera deuxième? Selon Edouard Cissé qui a été interrogé par La Provence, les Marseillais ont un avantage dans cette course !

« Je ne suis pas devin. Mais on aura un beau deuxième. Un très beau deuxième. (…) Avantage à l’OM, que je ne vois pas faiblir. Le supporter te dit que c’est quasiment fini, sauf qu’il y a des blessés. Surtout en attaque. (…) Rennes, ils alignent les buts, alors si en face l’OM n’a pas s’attaquant, ça peut faire basculer le match. (…) Enfin, Monaco a cette force qui me rappelle l’OM en 2010, quand nous avons été champions. Une équipe clinique. Heureusement qu’il ne reste que deux journées, sinon ils auraient doublé tout le monde » Edouard Cissé – Source : La Provence (11/05/22)

Tout le monde a envie que Sampaoli se plante — Riolo

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 3-0 face à Lorient. Le club marseillais reprend ainsi la seconde place du classement de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat avec 3 points d’avance sur Monaco. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur les commentaires négatifs autour de l’équipe de Jorge Sampaoli.

« Après la défaite en Europa Conférence Ligue, tout le monde prédisait que l’OM allait s’écrouler, et se faire taper à Lorient. La première question qu’on lui pose c’est « etes vous inquiet de toutes ces blessures. En gros c’est « vous allez pas y arriver hein ? Bah non vous n’allez pas y arriver parce que vous avez des blessés, vous êtes fatigués et vous avez usés tous les joueurs… » Je l’entends depuis six mois ce discours… L’ambiance n’est pas au positivisme autour de l’OM. Le nombre de consultants qui veulent voir depuis des mois et des mois Sampaoli se planter… Je ne sais pas pourquoi mais Sampaoli on veut le voir se planter… On veut qu’il se plante. Je ne sais pas ce qu’il véhicule qui dégoute autant de gens parmi les consultants en France. Pour l’instant il ne s’est pas planté, même s’il n’a pas fait des bons choix et qu’il aurait dû faire beaucoup mieux contre Feyenoord » Daniel Riolo – Source RMC Sport (08/05/2022)