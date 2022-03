Ligue 1 : Lyon étrille Lorient et revient à 6 points de l’OM !

Après une de semaine de repos complet pour l’OM, la Ligue 1 reprend ce vendredi soir par Lorient – Lyon. Les lyonnais se sont largement imposés 4-1 en Bretagne.

Lyon est revenu à 6 points de l’OM après sa large victoire 4-1 à Lorient ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Faivre s’est offert un doublé, Dembélé et Toko Ekambi ont marqué les deux autres buts. Moffi avait permis aux Merlus de revenir à 2-1 pendant 2 minutes. Lyon peut encore croire au podium, l’OM va devoir relever la tête et mettre Monaco à 12 points…

Vendredi:

Lorient 1-4 Olympique lyonnais

Samedi:

Lens – Brest – 17 heures

OGC Nice – Paris Saint-Germain – 20 heures

Dimanche:

Saint-Etienne – Metz – 13 heures

Bordeaux – Troyes – 15 heures

Nantes – Montpellier – 15 heures

Reims – Strasbourg – 15 heures

Rennes – Angers – 15 heures

Lille – Clermont – 17h05

Olympique de Marseille – Monaco – 20h45

Le match OM – Monaco de ce dimanche, et les vérités de Pablo Longoria qui s’est exprimé cette semaine sur plusieurs thèmes importants : L’avenir de Kamara et le cas Milik notamment.

L’Olympique de Marseille affronte l’AS Monaco ce dimanche soir (20h45) à l’occasion du choc de la 28e journée de Ligue 1. Pour Yacine Youssfi, créateur du « Marseille Champion Quizz » L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a une certaine pression, notamment en terme de résultats sur ce match.

« Oui bien sur qu’il a la pression Sampaoli. Il y a jouer défensif et ce n’est pas une mauvaise chose à partir du moment ou s’est maitrisé et il y a avoir un peu peur… le problème de l’OM de Sampaoli s’est qu’il dégage de la peur. Dans plusieurs matchs tu ouvres le score et derrière tu recules, tu encaisses des buts et tu subis. Moi je trouves que son équipe n’est pas assez sereine et ne sait pas gérer un score. Sampaoli a la pression sur ce match de Monaco notamment sur le plan comptable car Rennes commence à revenir. Il a grillé ses jokers et là il doit gagner. Et il faudra qu’il ait une bonne gestion de ce match. » Yacine Youssfi (Marseille Champion Quizz) – Source Football Club de Marseille