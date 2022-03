Sanctions Nice – OM – « Quand je regarde le classement, je n’ai toujours pas digéré. »

Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice, a accordé un entretien à RMC Sport où il revient notamment sur les incidents qui ont eu lieu le 22 août dernier entre Nice et l’OM en Ligue 1 et qui ont conduit au retrait d’un point aux Aiglons.

Le directeur du football de Nice n’a toujours pas digéré les sanctions, et plus particulièrement le retrait d’un point infligé au club niçois, suite aux incidents qui ont eu lieu le 22 août dernier entre Nice et l’OM en Ligue 1. C’est ce qu’il a confié à RMC Sport lors d’un entretien accordé ce jeudi.

A lire aussi : Ex OM : Benedetto, en mode patron à Boca, recadre sèchement un de ses coéquipiers !

« Quand je regarde le classement, je n’ai toujours pas digéré. »(…) Aujourd’hui, quand on regarde le classement, on a un point en moins. Je pense que Marseille, qui était en train de perdre, a un point en plus. C’est un événement triste, malheureux, mais qui est passé et digéré sauf sur le plan comptable », Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice – Source RMC Sport (03/03/2022)

⚫🔴 Rare dans les médias, Julien Fournier, directeur du football à l’OGC Nice s’est confié à RMC Sport et regretté les sanctions après les incidents contre l’OM https://t.co/HfB6v81t24 — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2022

A lire aussi : Dortmund veut Kamara, Konrad pas assez impliqué ? Et un fils Zidane ne ferme pas la porte… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Les dirigeant Niçois a par ailleurs expliqué le Projet porté par Les frères Ratcliffe du côté de Nice avec en ligne de mire la Ligue des champions : « Ce qui a toujours été demandé c’est faire que le club avance sportivement, dans sa manière de fonctionner, son appréhension du foot de haut niveau, dans ses infrastructures aussi. C’est peut-être un détail mais ça fait deux ans qu’on a des terrains d’entraînement de très haut niveau. Il y a une énorme attente autour de ce projet INEOS, il y a aussi eu beaucoup de fantasmes au départ et petit à petit je pense que les gens se rendent compte que c’est un projet sérieux, qui avance étape par étape, » a ainsi confié Julien Fournier.