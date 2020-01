Ligue 1 : « Mi février, on va savoir si l’OM a assuré le podium… »

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille en compagnie de Thierry, Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Notre supporter donne son sentiment sur la grosse série de matches à venir…

Ce lundi, c’était le Débat Foot Marseille de la rentrée 2020 en compagnie de Thierry, Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol et Benjamin Courmes. Au programme, le calendrier et les déplacement à Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne et Lille. De quoi en savoir un peu plus sur les chances de podium pour l’OM d’ici la fin du mois de févier…

Pour revoir ce dfm en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille au lendemain de la qualification de l’OM face à Trélissac en 32e de finale de la Coupe de France avec Benjamin Courmes, Nicolas FIlhol, Thierry Mode, et Jean-Charles De Bono





LE SOMMAIRE :

– Décrassage : Trelissac/OM (1-1 4 tab 2 ), polémique de la recette

– Le Gros Débat : Calendrier déjà décisif en janvier ?

– Le Petit Débat : Germain, un départ lors du mercato ?

Bon visionnage !