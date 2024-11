Ligue 1 : Monaco double l’OM avant Lille aujourd’hui ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné trois buts à un à domicile face à l’AJ Auxerre en ouverture de cette onzième journée de Ligue 1. Les hommes de De Zerbi glissent petit à petit au classement…

Si la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain (4-2, hier soir à Angers) met l’OM à neuf points de la première place, et donc le titre déjà pratiquement hors d’atteinte, il va falloir faire attention aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.

La victoire de Monaco à Strasbourg (3-1) permet en effet aux monégasques de doubler Marseille et de chiper la place de dauphin de la Ligue 1. Lille qui se déplace à 15h à Nice pourrait aussi doubler l’OM en cas de victoire. De manière générale, l’ensemble se ressert et les erreurs seront de moins en moins pardonnable au fur et à mesure que les Lens, Nice, Lyon se rapprochent…

LE CLASSEMENT PROVISOIRE

1 Paris Saint-Germain 29 11 9 2 0 33 10 23 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Monaco 23 11 7 2 2 18 8 10 3 Marseille 20 11 6 2 3 24 15 9 4 Lille 18 10 5 3 2 16 9 7 5 Lens 17 11 4 5 2 12 9 3 6 Nice 16 10 4 4 2 19 9 10 7 Auxerre 16 11 5 1 5 20 19 1 8 Lyon 15 10 4 3 3 17 15 2 9 Reims 14 10 4 2 4 16 15 1 10 Strasbourg 13 11 3 4 4 20 22 -2 11 Brest 13 10 4 1 5 13 16 -3 12 Toulouse 12 10 3 3 4 11 11 0 13 Rennes 11 10 3 2 5 13 16 -3 14 Nantes 10 11 2 4 5 14 17 -3 15 Angers 10 11 2 4 5 13 20 -7 16 St Étienne 10 10 3 1 6 10 24 -14 17 Le Havre 9 10 3 0 7 8 20 -12 18 Montpellier 4 10 1 1 8 8 30 -22

PROGRAMME DE LA J11

Déjà joués :

Marseille 1 – 3 Auxerre

Strasbourg 1 – 3 Monaco

Lens 3 – 2 Nantes

Angers 2 – 4 Paris

Aujourd’hui :

Nice 15h Lille

Le Havre 17h Reims

Montpellier 17h Brest

Rennes 17h Toulouse

Lyon 21h ASSE

