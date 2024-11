Mercato OM : Benatia met les points sur les i pour Pogba !

L’idée d’une arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Avec la réduction de la durée de sa suspension, la rumeur d’un transfert du milieu de terrain français vers le club phocéen ne cesse d’alimenter les discussions dans le milieu du football.

Patrice Evra, ancien joueur emblématique de l’OM et ancien coéquipier de Pogba à la Juventus, avait mis de l’huile sur le feu en évoquant la possibilité de voir son compatriote rejoindre Marseille. Selon Evra, Pogba serait une recrue de choix pour l’OM, et l’enthousiasme pour un tel transfert semble croître, même si le joueur lui-même a pris soin de démentir ces rumeurs avec une pointe d’humour.

Lors d’une interview, Paul Pogba a évoqué la possibilité de revenir en Ligue 1, notamment à l’OM, en déclarant : « pourquoi pas », tout en précisant qu’il prenait « à la rigolade » les spéculations concernant une future arrivée à Marseille. Il a également évoqué la possibilité d’explorer d’autres horizons, notamment en Major League Soccer (MLS), où des opportunités pourraient se présenter pour lui.

L’Olympique de Marseille semble donc jouer avec l’idée d’attirer Pogba, mais pour l’heure, aucune décision concrète n’a été prise. Dans une interview accordée à Tuttosport, le conseiller sportif à l’Olympique de Marseille Mehdi Benatia a préféré éviter de se prononcer directement sur ce dossier brûlant. Il a répondu en plaisantant : « Pat (Evra) et Paul (Pogba) sont mes amis… (rires) Pogba est un joueur de la Juve, je ne me permettrai pas de me prononcer. Sur le plan humain, je suis content que sa suspension ait été réduite et qu’il puisse revenir jouer rapidement. »

Paul Pogba reste un joueur très apprécié en France, et son retour en Ligue 1, que ce soit à l’OM ou dans un autre club, est un sujet qui passionne les supporters. Toutefois, des questions subsistent concernant son avenir. Alors que l’OM semble avoir un intérêt réel pour sa signature, l’incertitude persiste sur le côté sportif et financier d’un tel transfert, d’autant plus que Pogba doit d’abord retrouver la pleine forme après sa suspension.



En résumé, l’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba à l’OM reste ouverte, mais il faudra attendre des développements plus concrets pour savoir si ce transfert prendra forme. Les fans de l’Olympique de Marseille sont évidemment impatients de connaître l’avenir de ce joueur talentueux, tandis que Pogba lui-même semble encore garder ses options ouvertes.