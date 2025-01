Ligue 1 Monaco et le LOSC laissent un boulevard aux Marseillais ! Le programme TV & résultats complet de la J17 !

La 17e journée de Ligue 1 propose un programme palpitant avec des matchs clés tels que Paris Saint-Germain – AS Saint-Étienne et Stade Rennais – Olympique de Marseille. Monaco et le LOSC n’ont pris qu’un point, laissant aux Marseillais la chance de creuser l’écart et consolider leur deuxième place !

La 17e journée de Ligue 1 promet des rencontres passionnantes ce week-end, avec plusieurs matchs cruciaux pour les équipes en quête de points. La journée a commencé vendredi 10 janvier avec deux matchs qui ont été en faveur de l’OM.

Le samedi 11 janvier voit un programme chargé, avec trois rencontres. À 17h00 sur beIN SPORTS 1, le Stade Brestois 29 reçoit l’Olympique Lyonnais. Puis, à 19h00 sur DAZN, le Stade de Reims affronte l’OGC Nice, suivi à 21h00 par un match au sommet entre le Stade Rennais FC et l’Olympique de Marseille.

Le dimanche 12 janvier, les matchs débutent à 15h00 avec Havre AC contre RC Lens, suivi à 17h15 de Toulouse FC qui accueille RC Strasbourg Alsace et du match entre Montpellier Hérault SC et Angers SCO. Enfin, à 20h45, le Paris Saint-Germain tentera de conforter sa position en recevant l’AS Saint-Étienne.

Le programme complet de cette 17e journée de Ligue 1

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

FC Nantes 2–2 AS Monaco

Vendredi 10 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

AJ Auxerre 0–0 LOSC Lille

Samedi 11 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Samedi 11 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade de Reims – OGC Nice

Samedi 11 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Olympique de Marseille

Dimanche 12 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

Havre AC – RC Lens

Dimanche 12 janvier 2025 à 17h15 sur DAZN

Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace

Montpellier Hérault SC – Angers SCO

Dimanche 12 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – AS Saint- Étienne