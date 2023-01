Ligue 1 : Monaco et Lille ne lâchent pas l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est assuré de passer un weekend tranquille en disposant avec assurance du FC Lorient (3-1) hier soir. La dix-neuvième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec plusieurs concurrents du club marseillais en lice…

Lens continue de tenir une cadence effrénée puisque les Sangs et Or se sont eux aussi imposé hier soir, mais un but à zéro seulement, face à Auxerre. Toujours dans le Nord, Lille reste dans la course à l’Europe grâce à sa très large victoire cinq buts à un face à Troyes.

Enfin, Monaco n’a fait qu’une bouchée de l’AC Ajaccio en les atomisant sept buts à un. Le club de la Principauté revient à 5 points de l’OM. À noter que les deux clubs se retrouveront au Vélodrome pour la prochaine journée de Ligue 1…

En clôture de la dix-neuvième journée, le Stade Rennais affrontera le Paris Saint-Germain.

LE PROGRAMME DE LA 19eme JOURNÉE

Samedi 14 janvier

Lens 1 – 0 Auxerre

Marseille 3 – 1 Lorient

Lyon 1 – 2 Strasbourg

Dimanche 15 janvier

Lille 5 – 1 Troyes

Montpellier 0 – 3 Nantes

Toulouse 1 – 1 Brest

Reims 0 – 0 Nice

Angers 1 – 2 Clermont

Monaco 7 – 1 Ajaccio

Rennes – PSG 20h45 sur Prime Vidéo

CLASSEMENT PROVISOIRE