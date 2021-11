Ligue 1 : Monaco et Lille se neutralisent, le PSG enchaîne, Rennes confirme !

A quelques heures de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon, il est temps de faire un bilan des matchs de Ligue 1 ! Aucun vainqueur entre Monaco et le LOSC, le PSG enchaîne face à Nantes et Rennes prend facilement le dessus sur Montpellier !

L’Olympique de Marseille va devoir prendre les trois points ce dimanche soir face à Lyon ! En effet, les concurrents directs pour une place sur le podium ont fait le plein lors de cette journée de Ligue 1 avec notamment une grosse victoire de Rennes sur le score de 2-0 face à Montpellier.

L’OM doit s’imposer

Les Bretons prennent les devants et passent seconds du classement, juste derrière le PSG, laissant les Marseillais à la cinquième place. Les Parisiens s’en sortent bien face au FC Nantes sur le score de 3-1 malgré l’expulsion de Keylor Navas. A 10, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réussi à prendre les trois points et s’envoler encore plus au classement.

⌛️ Victoire du @PSG_inside ! (3-1)

Réduits à 10, les Parisiens sont parvenus à renverser le match dans les dernières minutes ! 🔴🔵 #ICICESTPARIS #PSGFCN pic.twitter.com/mRsN5bvwXn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021

Le LOSC et Monaco ne se sont pas départagés. Aucun vainqueur entre les deux équipes avec deux buts chacun. Grâce à ce point, les Monégasques reviennent à quatre points des Marseillais et donc à la sixième place. A 13h, Lens va affronter Brest, Nice ira à Clermont à 17h et pourrait encore plus écarter Sampaoli et ses joueurs. Une victoire est impérative pour les Olympiens afin d’asseoir un peu plus sa course au podium !

Les rencontres de Ligue 1

Monaco 2-2 LOSC

PSG 3-1 Nantes

Rennes 2-0 MHSC

Brest – Lens : 13h

Strasbourg – Reims : 15h

Angers – Lorient : 15h

Metz – Bordeaux : 15h

Troyes – ASSE : 15h

Clermont – Nice : 17h

Lyon – OM : 20h45