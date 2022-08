Ligue 1 : Nantes vs LOSC ce soir, l’OM vs Brest… le programme complet (heure et chaine TV) des matchs du week-end

C’est reparti ! La Ligue 1 rouvre ses portes ce vendredi soir pour la deuxième journée avec le match Nantes LOSC. L’Olympique de Marseille clôturera une nouvelle fois cette première journée de Ligue 1 dont voici le programme complet.

La deuxième journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir. C’est Nantes et le LOSC qui ouvriront le bal à 21h en direct sur Prime Video. Les concurrents directs Monaco et Rennes s’affronteront samedi à 17h suivi d’une confrontation entre le PSG et Montpellier le soir-même.

L’Olympique de Marseille clôturera encore cette deuxième journée de Ligue avec le déplacement à Brest au Stade Francis Le Blé dimanche soir à 20h45 (En direct sur Prime video).