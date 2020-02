Ligue 1 : Neymar et Mbappé arrogants, défaite et pétage de plombs à Monaco…

L’Olympique de Marseille clôture à Bordeaux ce soir la vingt-deuxième journée de Ligue 1. Retour sur les événements importants de cette journée jusqu’ici…

Vendredi en ouverture, Rennes l’avait emporté face à Nantes en toute fin de match grâce à des buts contestables arbitralement parlant. Les bretons reviennent ainsi à deux points de l’OM au classement.

Le quatrième (avant cette journée), Montpellier, s’est fait corriger à Paris. Score final : 5-0 avec quelques gestes de Neymar et Mbappé qui sont mal passés…

Il y a 5-0, ils sont 11 vs 10 et le mec réagit comme ça !!! J’ai pas les mots, les pro Mbappe vont me dire que c’est un compétiteur, d’autre vont trouver un autre prétexte à sa réaction,… Lamentable mais le pire c’est Tuchel, à deux doigts de s’excuserpic.twitter.com/kPLa3yEUci

— ChrisJadeAngelina (@Jadeangelina83) February 1, 2020