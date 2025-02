Ligue 1 : Nice enchaîne, Le Havre surprend le LOSC, Rennes se relance avec BEYE !

La 21e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi 7 février 2025 avec deux matchs. Le premier match opposait à 19h le Stade Brestois d’Eric Roy et le FC Nantes d’Antoine Kombouare. À 21h, le second match opposé le PSG et l’AS Monaco dans un choc au sommet. Ce samedi, plusieurs matchs impliquaient des concurrents directs de l’OM dans la course à la Ligue des Champions étaient au programme ! On vous dit tout…

Vendredi soir, la journée a donc débuté par un duel entre Nantais et Brestois. Un match crucial qui pouvait soit permettre aux Nantais de s’éloigner de la zone rouge soit aux Brestois de se relancer dans la course aux places européennes. Dans ce duel, ce sont les Brestois qui sont sortis vainqueurs (0-2) grâce à des réalisations d’Ajorque (9e) et de Pierre Less-Melou (90+6e). Une victoire sans trembler qui permet aux Bretons de reprendre provisoirement la 7e place. Samedi, 3 membres du Top 6 sont étaient en piste avec un joli Nice – Lens se soldant par une victoire des Aiglons. Le Havre (DAZN) a pris les 3 points face aux Dogues 1-2 avant la victoire des Rennais 2-0 à Saint-Etienne. Ce dimanche, Lyon reçoit Reims, Toulouse ira à Auxerre et Strasbourg / Montpellier s’affronteront à 17h15 avant SCO-OM.

Découvrez la programmation TV de la 21e journée de Ligue 1 :

Vendredi 7 février 2025 à 19h sur DAZN

Nantes 0 – 2 Brest

Vendredi 7 février 2025 à 21h05 sur DAZN

PSG 4 – 1 AS Monaco

Samedi 8 février 2025 à 17h sur Bein SPORTS 1

Nice 2-0 Lens

Samedi 8 février à 19h sur DAZN

Lille 1-2 Le Havre

Samedi 8 février à 21h05 sur DAZN

ASSE 0-2 Rennes

Dimanche 9 février à 15h sur DAZN

Lyon – Reims

Dimanche 9 février à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Toulouse

Strasbourg – Montpellier

Dimanche 2 février à 20h45 sur DAZN

Angers – Olympique de Marseille

https://www.youtube.com/live/OVJaVLMh51g?si=Hunxu8lHgtjQ3kP9