Ligue 1 : Changement radical pour la programmation de l’affiche du samedi !

OM, Lyon, PSG ou encore Monaco vont devoir s’adapter à un nouvel horaire. Canal + a récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1 et ce jusqu’à la fin de la saison. La chaîne cryptée a annoncé via la LFP qu’il y aurait des changements au niveau des horaires des affiches.

Après l’échec cuisant de Téléfoot la chaîne, c’est Canal + qui a récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

Ce nouvel horaire permet d’offrir à la Ligue 1 l’exposition la plus large possible — LFP

Le groupe a fait la demande à la LFP d’avancer les affiches du samedi, prévue à 21h, à 13h. Une nouvelle qui aurait pu rendre très heureux André Villas-Boas qui se plaignait souvent des matchs aux heures tardives.

« A la demande du Groupe CANAL+, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 1 Uber Eats à partir de la 26ème journée et jusqu’à la fin de la saison. Initialement programmée le samedi à 21h00, l’affiche du samedi soir sera avancée désormais à 13h00 à partir de la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce nouvel horaire permet d’offrir à la Ligue 1 Uber Eats l’exposition la plus large possible sur les antennes du Groupe CANAL+, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison. » Ligue de Football Professionnel – Source : Communiqué (10/02/21)