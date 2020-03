Ligue 1 / OM vs Lyon : Le Graët appelle au calme et tacle Aulas !

Sur Téléfoot ce dimanche, Noël Le Graët s’est exprimé sur la polémique entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Il appelle au calme et n’a pas manqué de mettre un petit tacle au dirigeant lyonnais…

Après la proposition de Jean-Michel Aulas de rendre cette saison blanche et de conserver les équipes actuellement qualifiées en Ligue des Champions pour la saison prochaine, de nombreux dirigeants du football français ont réagi.

je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit — LE GRAËT

Jacques-Henri Eyraud a publié une tribune dans le JDD pour répondre à cette suggestion peu conventionnelle. Ce dimanche dans Téléfoot, Noël Le Graët, président de la FFF, a demandé aux deux dirigeants de stopper cette polémique et a mis un petit tacle à Jean-Michel Aulas.

« Je leur demande donc de se calmer et d’être digne dans leurs déclarations qui n’ont aucun sens et qui ne grandissent pas. Ce sont deux grands dirigeants et ils montrent qu’ils ont de bonnes équipes. Enfin, vouloir gagner une place européenne parce qu’il y a un virus ne me paraît pas être quelque chose de très qualitatif. Alors je répète ce que j’ai dit de façon très claire pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté. La Fédération est seul maître du jeu sur le futur. Et lorsqu’il y aura des gens ou des clubs à désigner, seule la Fédération est habilitée après consultation de la Ligue. Ne perdons pas de temps, ne soyons pas ridicules. Aujourd’hui, le combat, c’est le virus. (…) L’autre combat, qui joue une coupe d’Europe, c’est stupide ! On a un peu de temps et la personne qui ne souhaite pas rester dans cette ligne viendra me voir, parce que je trouve ça assez ridicule, stupide et maladroit, et pas adapté aujourd’hui à ce qui se passe sur le terrain. »

Noël Le Graët – Source : Telefoot