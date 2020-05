Ligue 1 : Pour Riolo, l’OM a gagné une bataille face à Lyon !

Selon Daniel Riolo, les récentes déclarations des instances pour l’arrêt du championnats confirment que l’OM a gagné la guerre des lobbies face à l’OM.

Depuis l’annonce de l’arrêt du championnat et le classement publié par la LFP, Jean-Michel Aulas peste contre cette décision. Le président lyonnais qui n’aura pas réussi à qualifier son club en compétition européenne ne lâche pas et tente toujours de faire reprendre le championnat.

L’OM a des supporters très bien placés au pouvoir — RIOLO

Daniel Riolo s’est exprimé sur ces querelles à distance entre l’OM et Lyon à ce sujet. Selon l’éditorialiste de RMC Sports, l’OM a gagné la guerre des lobbies !

« Les récentes déclarations déclarent la fin du combat de lobbies entre l’OM et Lyon. Et c’est Marseille qui a gagné cette guéguerre politique. L’OM a des supporters très bien placés au pouvoir. D’abord le président, un député, le mari de la ministre des sports. Aulas a tout fait pour tenter jusqu’au bout… Lettre au premier ministre, à la ministre, au sénateur… Au final, aucun président n’est venu à son soutien. Beaucoup ont voulu lui faire payer ses prises de position et ce qu’il s’est passé récemment dans le football. Il n’y a eu que des gens qui ont pensé qu’à leur tronche. Et aucun n’a pensé à travailler dans l’intérêt du football sauf Quillot et Boy de la Tour ! »

Daniel Riolo – Source : RMC