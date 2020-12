Un weekend de Ligue 1 avec plusieurs belles affiches ! Le programme TV !

Si Mediapro et la France c’est terminé, Téléfoot va bien continuer de diffuser la Ligue 1 et ses OM – Monaco, Lille – Bordeaux ou encore PSG – Lyon ce weekend. Mieux, la chaîne sera opérationnelle au moins jusqu’au 23 décembre. Voici le programme de cette 14e journée.

La Ligue 1 reprend ce soir par ASSE vs Angers. Ensuite, le match attendu par les marseillais se jouera samedi à 17h avec un intéressant OM vs Monaco. Le soir, les outsiders Montpellier et Lens vont s’affronter à 21h. Le dimanche à 13h verra un duel entre deux des déceptions de ce début de saison ; Rennes et Nice. Il y aura une flopée de matches à 15h avant le Lille – Bordeaux de 17h. Enfin, le PSG recevra Lyon à 21h pour l’affiche de cette journée !

LE PROGRAMME COMPLET DE LA 14E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 11 décembre

21h00 : Saint-Étienne – Angers, en direct sur Téléfoot

Samedi 12 décembre

17h00 : Marseille – Monaco, en direct sur Téléfoot

21h00 : Lens – Montpellier, en direct sur Canal+

Dimanche 13 décembre

13h00 : Nice – Rennes, en direct sur Téléfoot

15h00 : Brest – Reims, en direct sur Téléfoot Stadium 1

15h00 : Lorient – Nîmes, en direct sur Téléfoot Stadium 2

15h00 : Nantes – Dijon, en direct sur Téléfoot Stadium 3

15h00 : Strasbourg – Metz, en direct sur Téléfoot Stadium 4

17h00 : Lille – Bordeaux, en direct sur Canal+ et Téléfoot

21h00 : PSG – Lyon, en direct sur Téléfoot