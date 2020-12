OM – Monaco : Niko Kovac va à « Marseille pour gagner » mais doit faire avec plusieurs joueurs incertains

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi (17h). Alors qu’André Villas-Boas a fait le point sur son groupe ce vendredi, en conférence de presse, l’entraîneur du club de la Principauté, Niko Kovac, s’est projeté sur cette rencontre…

André Villas-Boas, suspendu, devra faire sans Payet lui aussi suspendu mais aussi sans Amavi et Radonjic encore un peu courts. Niko Kovac a également fait un point sur son groupe, notamment Wissam Ben Yedder, tout en se projetant sur la rencontre. L’attaquant est disponible mais n’a pas encore les moyens de jouer 90 minutes. Aleksandr Golovin, Djibril Sidibé et Benjamin Lecomte se rapprochent d’un retour, le latéral pourrait même faire son retour dans le groupe.

Ben yedder est très important pour nous – Niko Kovac

« C’est une équipe qui a d’énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu’on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c’est une bonne équipe. D’accord, ils ont joué hier (Ndlr, mercredi), mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d’internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l’extérieur le visage qu’on affiche en général à domicile. Concernant Wissam Ben Yedder, un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas. Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles ». Niko Kovac – Source : Conférence de presse (11/12/2020)